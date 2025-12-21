Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima actual

Este clima de Formosa nos presenta condiciones meteorológicas variadas durante la jornada. En la mañana se espera que el cielo esté parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 7.9°C y una humedad relativa alrededor del 96%. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, es recomendable llevar un abrigo ligero debido al fresco matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y la noche, las condiciones irán mejorando levemente con un ligero ascenso de la temperatura hasta alcanzar los 20.5°C. Se prevé una velocidad de viento moderada, de hasta 10 km/h, lo que contribuirá a mantener la sensación térmica agradable. No se esperan lluvias para el resto del día, permitiendo una noche despejada ideal para disfrutar al aire libre.

Observaciones astronómicas para hoy

El amanecer está previsto para las 07:37, mientras que el atardecer se producirá a las 18:08, brindando horas adecuadas para actividades exteriores.