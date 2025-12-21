Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo en Jujuy para la mañana

En Jujuy, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso, ofreciendo un ambiente agradable y fresco. La temperatura mínima será de alrededor de 4.2°C. Durante la mañana, se espera una brisa ligera que alcanzará velocidades de hasta 6 km/h, creando condiciones agradables para actividades al aire libre. El clima se mantendrá sin precipitaciones, lo cual es ideal para quienes busquen disfrutar del aire libre sin preocupaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y la noche, se prevé que el cielo continúe parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, proporcionando un ambiente cómodo en Jujuy. Los vientos podrán incrementarse levemente, llegando a los 13 km/h, convirtiéndose en una brisa suficiente para refrescar. Las condiciones de humedad serán bastante altas, alcanzando hasta el 85%, pero aún así, con una agradable sensación térmica, sin precipitación alguna en el horizonte para el resto del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 07:26 y se pondrá a las 18:41, ofreciendo un día completo de actividades bajo la luz natural.