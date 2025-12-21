Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima

Esta mañana en La Pampa se espera un cielo parcialmente nuboso y vientos moderados. Las temperaturas mínimas estarán rondando los 7.1°C, creando una sensación fresca para comenzar el día. La velocidad del viento alcanzará los 14 km/h, lo que provocará algunas ráfagas ocasionales. La humedad será notable, con un nivel máximo del 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, el clima se tornará más cálido con las temperaturas máximas ascendiendo a 18.4°C. Aunque el cielo seguirá parcialmente nuboso, no se esperan precipitaciones significativas, ya que el porcentaje de probabilidad de lluvia permanece prácticamente nulo. Los vientos del noroeste alcanzarán velocidades de hasta 29 km/h, incrementando la sensación térmica. Por la noche, la temperatura disminuirá gradualmente, manteniendo un clima fresco.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Dado el nivel significativo de humedad, se recomienda llevar ropa ligera y mantenerse hidratado para evitar molestias. Además, si planea pasar tiempo al aire libre, considere aplicar protector solar, ya que la *exposición solar* puede ser intensa durante la tarde.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer en La Pampa se produjo a las 07:59, mientras que la puesta de sol se espera a las 18:08. Estos horarios son ideales para aquellos interesados en fotografía o en observar los cambios de luz en el paisaje.