Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima diario

En La Rioja, el clima de la mañana se presentará con un cielo mayormente nuboso y una temperatura mínima de aproximadamente 6°C. No se esperan precipitaciones durante esta primera parte del día, y la humedad será bastante alta, rondando un promedio del 70%. El viento soplará desde el suroeste a una velocidad media de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y la noche, el tiempo en La Rioja conservará un cielo nublado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 21.1°C. Las probabilidades de precipitación son evidentes, aunque no serán significativas, con un viento que seguirá soplando, elevando su fuerza hasta los 21 km/h. La humedad tenderá a descender ligeramente durante estas horas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

La salida del sol está prevista para las 08:18, mientras que se pondrá alrededor de las 18:35, ofreciendo un día bastante nublado. La fase de la luna para hoy se encuentra en una fase menguante, saliendo a las 07:47 y poniéndose a las 18:55.