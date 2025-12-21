Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima en Mendoza

Para este domingo 21 de diciembre de 2025, Mendoza amanecerá con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 6.6°C. Durante la mañana, el clima se presentará mayormente seco con una humedad que alcanzará el 37%. Vientos débiles, de hasta 22 km/h desde el este, acompañarán el inicio del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, se espera que la temperatura llegue a un máximo de 17.5°C, conservando un cielo terso con algunas nubes. Durante la noche, el clima se mantendrá estable, con una leve disminución de la temperatura, y los vientos soplarán con una velocidad moderada de 11 km/h desde el sector noreste, lo que podría estimular un marcado descenso térmico al final del día.

Observaciones astronómicas

La salida del sol está programada para las 08:05, mientras que la puesta tendrá lugar a las 18:35. Estos fenómenos celestes ofrecen la oportunidad perfecta para disfrutar de los paisajes de Mendoza, bajo un cielo parcialmente despejado.