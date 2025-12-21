Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima Misiones

Para hoy en Misiones se pronostica un clima con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 6.8°C. Durante el día, la sensación de humedad alcanzará niveles considerables, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado de lo que indican los termómetros.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y noche, el clima continuará siendo predominantemente nuboso. Se espera que las temperaturas suban hasta rondar los 18.2°C como máxima. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de aproximadamente 8 km/h, lo que ofrecerá un alivio ligero al entorno cálido de la tarde.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Es recomendable llevar ropa ligera durante el día y una chaqueta ligera para la tarde. Además, se sugiere mantenerse hidratado y evitar actividades extenuantes durante las horas más calurosas.