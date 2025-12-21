Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Estado del clima

Hoy el clima en Neuquén presenta una jornada parcialmente nubosa. Durante la mañana, las temperaturas se ubicarán cerca de los 4.9°C, con una tenue brisa recorriendo la ciudad, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h. La humedad relativa máxima esperada será del 75%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Al avanzar el día, se prevé que la temperatura máxima alcance los 17°C. A pesar de las nubes que cubrirán parcialmente el cielo, no se espera precipitaciones a lo largo del día. La velocidad del viento seguirá siendo moderada, rondando entre 7 y 13 km/h, con posible aumento de rachas durante la tarde.