Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Estado del clima

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 21 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy el clima en Neuquén presenta una jornada parcialmente nubosa. Durante la mañana, las temperaturas se ubicarán cerca de los 4.9°C, con una tenue brisa recorriendo la ciudad, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h. La humedad relativa máxima esperada será del 75%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Al avanzar el día, se prevé que la temperatura máxima alcance los 17°C. A pesar de las nubes que cubrirán parcialmente el cielo, no se espera precipitaciones a lo largo del día. La velocidad del viento seguirá siendo moderada, rondando entre 7 y 13 km/h, con posible aumento de rachas durante la tarde.