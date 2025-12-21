Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Clima en Río Negro: Pronóstico para la mañana

Hoy en Río Negro, el día comienza con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 6.8°C. Durante la mañana, no se espera lluvia, lo que garantiza condiciones ideales para realizar actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar preparado para un ligero aumento de la velocidad del viento, que podría alcanzar hasta 22 km/h. La clima seguirá siendo agradable, asegurando un buen inicio de jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En la tarde, las temperaturas máximas podrían rondar los 17.1°C. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, la humedad del aire podría llegar al 82%, creando una sensación térmica ligeramente más alta. Por la noche, el clima se mantendrá estable, sin cambios bruscos de temperatura, lo que lo hace perfecto para quienes deseen realizar actividades nocturnas.