Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

El clima en Salta este domingo promete un comienzo de día con cielo parcialmente nuboso y una leve humedad. La mañana dará paso a temperaturas mínimas alrededor de los 3.4°C, creando un ambiente fresco para el inicio del día. A Medida que transcurren las horas, las temperaturas irán en aumento, alcanzando máximas de aproximadamente 21.2°C, ideales para disfrutar al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan constantes, con un cielo que continuará parcialmente nuboso. Los vientos soplarán ligeramente, con una velocidad máxima que podría rondar los 8 km/h. A lo largo del día, no se anticipa ningún tipo de precipitación, lo que ofrece tranquilidad a quienes planean actividades al aire libre. La humedad máxima se prevé que alcance un 91%, lo que generará un ambiente un tanto húmedo.

Recuerde mantenerse hidratado y protegerse adecuadamente si permanece al aire libre durante tiempos prolongados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, será interesante destacar que el sol hará su aparición a las 07:03 horas y se ocultará a las 18:40 horas, cerrando el día con un atardecer que promete ser espectacular. También habrá un interesante cambio en las fases lunares, que es digno de observar.