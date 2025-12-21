Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima actual

En el día de hoy, San Juan presenta un clima con condiciones parcialmente nubosas y una temperatura que variará entre los 9.2°C y los 20.4°C. Durante la mañana, se prevé que el cielo esté mayormente despejado sin probabilidades significativas de lluvia. La humedad ambiental alcanzará un 61%, mientras los vientos del norte traerán una brisa ocasional que alcanzará los 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Ya en la tarde y hacia la noche, las condiciones climáticas continuarán siendo estables, con cielo parcialmente nuboso que ofrecerá una vista maravillosa hacia el horizonte al atardecer. La temperatura rondará entre 17.1°C y 20.4°C, promoviendo un ambiente cálido y agradable.