Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

domingo, 21 de diciembre de 2025

El clima en San Luis se presentará con cielo despejado desde la mañana. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.5°C, proporcionando así un ambiente fresco. No se espera precipitación alguna, por lo que se podrá disfrutar de un día seco.

Por la tarde, el clima continuará siendo cálido con temperaturas máximas que rondarán los 17.7°C. La humedad en el ambiente estará controlada, con un porcentaje alcanzando un máximo de 66%. Además, habrá vientos moderados con una velocidad media de 22 km/h, garantizando que los vientos no serán un inconveniente para las actividades al aire libre.

El amanecer está previsto para las 08:25 y el atardecer se producirá a las 18:24, lo cual proporcionará un día bastante largo y con buena iluminación natural.