Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima diario

El clima en Santa Cruz nos trae hoy un día interesante. Por la mañana, se esperan cielos parcialmente nubosos, ideales para salir a dar un paseo matutino. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, así que es recomendable abrigarse bien al salir de casa. Los vientos estarán presentes con una velocidad de hasta 25 km/h, por lo que llevar una campera cortaviento será una buena opción.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el día continuará con cielos parcialmente nubosos. La temperatura máxima llegará a los 7.3°C, ofreciendo un ambiente fresco pero agradable. A pesar de la poca probabilidad de precipitación, se sugiere estar prevenido. La humedad relativa alcanzará un 80%, lo cual puede ser incómodo para algunos; por lo tanto, es aconsejable mantenerse hidratado durante el día.

Observaciones astronómicas

El sol aparece hoy a las 09:40 y se pone a las 17:34. Es un buen momento para planificar actividades al aire libre aprovechando la luz solar, pero hay que tener en cuenta que los días comienzan a acortarse.

Recuerde siempre consultar fuentes confiables de información meteorológica para prepararse mejor frente al clima. Disfrute de su día en Santa Cruz.