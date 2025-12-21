Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Tiempo y Clima

Hoy, el clima en Santa Fe se presenta con un estado mayormente parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C durante la mañana, con vientos que alcanzarán hasta 11 km/h. A lo largo del día, la humedad relativa será notable, alcanzando niveles de 85%. El aire estará fresco, lo que generará una sensación de confort en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, las temperaturas aumentarán ligeramente, alcanzando un máximo de 18.5°C. A pesar de esto, las condiciones seguirán siendo de cielo parcialmente nuboso, con posibilidad de intervalos de sol. Los vientos provenientes del sector sureste podrían intensificarse, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h. Ya entrada la noche, las condiciones permanecen estables, pero las temperaturas empezarán a descender nuevamente.