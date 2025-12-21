Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este domingo 21 de diciembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Santiago Del Estero

El clima para hoy en Santiago Del Estero se presenta con cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, la temperatura mínima alcanzará unos agradables 9.5°C mientras los vientos soplarán desde el noreste a una velocidad de hasta 18 km/h. La humedad relativa del ambiente es del 63%, lo que proporcionará una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, se espera que las temperaturas lleguen a un máximo de 22°C. El cielo seguirá parcialmente cubierto por nubes y los vientos aumentarán ligeramente su velocidad a un promedio de 26 km/h. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas irán mejorando, ofreciendo un cielo más despejado en las últimas horas del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Es un buen día para disfrutar actividades al aire libre con las precauciones adecuadas. Se recomienda llevar ropa ligera pero considerar una chaqueta si la sensación térmica baja por los vientos. Para quienes planeen pasar mucho tiempo al aire libre, no olviden mantenerse hidratados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 21 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 6:44 de la mañana y se pondrá a las 18:29 de la tarde, brindándonos un total de 11 horas y 45 minutos de luz solar para disfrutar este día.