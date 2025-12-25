Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima hoy

Esta mañana en Buenos Aires, el clima será parcialmente nuboso con una temperatura mínima que rondará los 5.6°C. El ambiente se mantendrá relativamente seco, sin probabilidades de lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde y noche, se anticipa que las temperaturas máximas rozarán los 15.7°C, manteniéndose el cielo con algunas nubes. Los vientos se sentirán suaves, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h. La humedad oscilará alrededor del 92%.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

Si planeas salir, te recomendamos llevar un abrigo liviano por la mañana y no olvidar el paraguas en casa, aunque la probabilidad de lluvia es baja. No se esperan cambios drásticos en la visibilidad o condiciones peligrosas, asegurando un día tranquilo para actividades al aire libre.