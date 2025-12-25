Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Estado del clima

Hoy en Catamarca, se prevé un clima variable durante la mañana. Según el pronóstico, el cielo estará parcialmente nuboso y se esperan temperaturas mínimas alrededor de 6.4°C. Es importante llevar un abrigo ligero para comenzar el día. Puede consultar más sobre el clima para planificar su jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso con temperaturas que podrían ascender hasta los 23.7°C. Aunque no hay previsiones de lluvia, el cielo no estará completamente despejado en ningún momento. Además, la humedad máxima alcanzará el 65%, lo que podría ser incómodo para algunas personas. Al caer la noche, el clima se mantendrá estable, aunque las temperaturas comenzarán a descender, por lo que es recomendado contar con un abrigo más abrigado si se planea estar al aire libre.

"Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta los cambios de temperatura a lo largo del día", sugieren los expertos.