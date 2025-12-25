Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Pronóstico del Día

Hoy en Chubut, el día comienza con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 7.3°C. Durante la jornada matutina, se espera un ambiente fresco con vientos suaves provenientes del este, alcanzando hasta 19 km/h. A medida que avanza la mañana, se mantendrá un nivel de humedad del 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 14.7°C. Los vientos continuarán soplando con una intensidad moderada. La noche traerá consigo cielos despejados, ofreciendo una vista clara del firmamento. Se recomienda disfrutar de las vistas astronómicas que el cielo nocturno ofrecerá.

Recomendaciones: Para quienes planeen actividades al aire libre, es ideal considerar llevar abrigo ligero debido a las temperaturas frescas de la mañana y noche.

Un día perfecto para disfrutar del aire libre siempre que se tomen las precauciones necesarias.