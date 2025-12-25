Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima actual

Condiciones climáticas previstas para Córdoba durante la mañana

Hoy en Córdoba, el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.3°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo de 54%. Los vientos serán moderados con una velocidad media estimada de 19 km/h, así que no se esperan fuertes ráfagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche se mantendrá el cielo mayormente despejado, con temperaturas alcanzando hasta 21.9°C. La velocidad del viento subirá ligeramente, llegando a picos de 23 km/h. Aunque la humedad descienda, el aire se mantendrá seco y cómodo para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas para hoy

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de diciembre de 2025.

El amanecer será a las 08:12 y el ocaso tendrá lugar a las 18:21. Estos horarios son ideales para realizar actividades al aire libre durante el día.