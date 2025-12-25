Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima actual

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 25 de diciembre de 2025, 06:01

Condiciones climáticas previstas para Córdoba durante la mañana

Hoy en Córdoba, el clima será parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.3°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo de 54%. Los vientos serán moderados con una velocidad media estimada de 19 km/h, así que no se esperan fuertes ráfagas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde y noche se mantendrá el cielo mayormente despejado, con temperaturas alcanzando hasta 21.9°C. La velocidad del viento subirá ligeramente, llegando a picos de 23 km/h. Aunque la humedad descienda, el aire se mantendrá seco y cómodo para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas para hoy

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de diciembre de 2025.

El amanecer será a las 08:12 y el ocaso tendrá lugar a las 18:21. Estos horarios son ideales para realizar actividades al aire libre durante el día.