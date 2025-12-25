Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Hoy en Corrientes, el clima ofrecerá una jornada con condiciones parcialmente nubosas durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas alcancen los 8.2°C, lo que provee un comienzo de día fresco. Aunque no hay precipitaciones previstas para la parte inicial del día, la sensación térmica podría ser afectada por vientos con velocidad máxima de hasta 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde, las temperaturas subirán alcanzando un máximo de 18.8°C. La nubosidad se mantendrá, pero las probabilidades de lluvia siguen siendo bajas. Los vientos del noreste soplarán a una velocidad de hasta 6 km/h lo que facilitará una tarde plácida. Al llegar la noche, las condiciones se mantendrán similares, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre bajo un cielo parcialmente nuboso.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de diciembre de 2025

El amanecer en Corrientes se producirá a las 07:08, mientras que el atardecer será a las 18:08. Durante este día, la luna saldrá a las 17:27 y se pondrá a las 07:42, lo que ofrecerá oportunidades para observaciones astronómicas tanto por la mañana con la salida de la luna, como por la tarde justo antes del atardecer.

Recuerde que las condiciones climáticas pueden variar, y es recomendable mantenerse informado ante cualquier cambio.