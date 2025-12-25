Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Hoy, en Entre Ríos, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.8°C, mientras que las máximas se elevarán hasta los 17.2°C. Los vientos serán suaves, con una velocidad media que apenas alcanzará los 13 km/h, reduciendo cualquier riesgo significativo de ventiscas o turbulencias. Se espera una humedad relativa máxima de 82%, lo que podría hacer sentir el ambiente más fresco durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Para la tarde y noche, las condiciones climáticas serán similares, con una continuidad en el patrón de parcial nubosidad. Las temperaturas se mantendrán moderadas, con los vientos soplando desde el suroeste a una velocidad constante. Es un día ideal para actividades al aire libre dado el bajo riesgo de lluvias y el clima estable. Sin embargo, se recomienda llevar un abrigo ligero debido al incremento en la sensación térmica que la brisa podría aportar durante el atardecer.