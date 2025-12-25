Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

jueves, 25 de diciembre de 2025

Hoy en Formosa, el clima se presenta con condiciones de cielo parcialmente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.9°C y podrán alcanzar un máximo de 20.5°C a lo largo de la jornada. La humedad relativa será notable con un nivel máximo de 96%, lo cual puede generar sensación de bochorno a pesar del fresco de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde, se espera que las condiciones se mantengan parcialmente nubladas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 20°C y los vientos soplarán a una media de 22 km/h, lo que podría ofrecer una molienda de frescura agradable. Para la noche, el cielo despejará lentamente, presentando menos nubosidad y permitiendo que las temperaturas desciendan un poco, generando un ambiente fresco para cerrar el día.