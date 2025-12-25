Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Estado del clima

jueves, 25 de diciembre de 2025, 06:01

Clima en Jujuy experimentará condiciones variables hoy. Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado con algunas nubes moviéndose ocasionalmente, mientras las temperaturas oscilarán entre los 4.2°C y los 18.4°C. La humedad rondará el 85%, y los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, el clima presentará un panorama parcialmente nuboso con un aumento leve en la temperatura, llegándose a percibir un máximo de 18.4°C. El viento continuará a una velocidad de 10 km/h y la humedad permanecerá estable.