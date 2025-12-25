Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Estado del clima

Clima en Jujuy experimentará condiciones variables hoy. Durante la mañana, el cielo estará mayormente despejado con algunas nubes moviéndose ocasionalmente, mientras las temperaturas oscilarán entre los 4.2°C y los 18.4°C. La humedad rondará el 85%, y los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde y noche, el clima presentará un panorama parcialmente nuboso con un aumento leve en la temperatura, llegándose a percibir un máximo de 18.4°C. El viento continuará a una velocidad de 10 km/h y la humedad permanecerá estable.