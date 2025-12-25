Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Hoy en La Pampa, el clima se presenta tranquilo durante la mañana. Con cielos parcialmente nubosos, las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.1°C. No se esperan precipitaciones durante esta franja horaria. El viento soplará a una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 14 km/h. La humedad estará en el rango esperado para la época del año con un porcentaje del 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, las temperaturas máximas se elevarán hasta unos agradables 18.4°C. El cielo continuará con la tendencia de nubosidad parcial. Los vientos podrían incrementarse ligeramente llegando a los 29 km/h, por lo que se sugiere estar alerta si se planean actividades al aire libre. No se prevén lluvias, asegurando una noche tranquila.

Es un buen momento para observar el cielo y disfrutar de una noche despejada.