Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima La Rioja

Pronóstico del tiempo para esta mañana en La Rioja

En La Rioja, se espera una jornada comenzando con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima se situará en los 6°C, mientras que la humedad será del 70%. Los vientos moderados acompañarán el inicio del día con una velocidad de hasta 21 km/h, proporcionando una sensación fresca en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Durante la tarde, las nubes continuarán presentes con cielos parcialmente cubiertos y la temperatura alcanzará un máximo de 21.1°C. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, es recomendable estar preparado para cambios intempestivos. Hacia la noche, los vientos disminuirán ligeramente alcanzando áreas de 10 km/h, proporcionando un final tranquilo para la jornada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Con las condiciones actuales, es aconsejable que los residentes de La Rioja mantengan sus paraguas a mano, en caso de que la nube impredecible decida liberar alguna llovizna ligera. Además, es importante estar preparado con una chaqueta ligera para adaptarse a las bajas temperaturas matutinas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de diciembre de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 08:18, y el atardecer se sucederá a las 18:35. La fase de la luna será luna nueva, un momento excelente para quienes desean disfrutar de un cielo menos iluminado por noches estrelladas.