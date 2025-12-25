Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Mendoza, el clima nos presenta un amanecer con temperaturas alrededor de los 6.6°C. Con cielos parciales y una suave brisa, el comienzo del día será agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En el transcurso de la tarde, el día se mantiene parcialmente nublado, alcanzando una temperatura máxima de 17.5°C. Los vientos desde el norte circulan a una velocidad media de 11 km/h, aportando frescura al ambiente. Por la noche, las condiciones no varían mucho, manteniendo una atmósfera tranquila para terminar el día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de diciembre de 2025

El sol se elevará a las 08:34 y comenzará a ocultarse a las 18:35. Esta jornada nos ofrece 11 horas y 1 minuto de luz diurna para disfrutar del día en Mendoza.