Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima local

Este jueves en la región de Misiones se espera un clima con cielo parcialmente nuboso durante todo el día. Por la mañana, las temperaturas presentarán un rango entre los 6.8°C y 18.2°C, acompañado de una velocidad media del viento de 8 km/h. La humedad relativa estará alrededor del 51%, asegurando un ambiente parcialmente cómodo. No se pronostican precipitaciones significativas por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá con condiciones de cielo parcialmente nuboso y temperaturas que rondarán los 16°C hacia el final del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 16 km/h, manteniendo un ambiente algo fresco. Es importante mencionar que las condiciones siguen sin precipitaciones, y la humedad continuará estable.