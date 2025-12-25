Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima local

Canal 26
Por Canal 26
jueves, 25 de diciembre de 2025, 06:02

Este jueves en la región de Misiones se espera un clima con cielo parcialmente nuboso durante todo el día. Por la mañana, las temperaturas presentarán un rango entre los 6.8°C y 18.2°C, acompañado de una velocidad media del viento de 8 km/h. La humedad relativa estará alrededor del 51%, asegurando un ambiente parcialmente cómodo. No se pronostican precipitaciones significativas por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y la noche, el clima seguirá con condiciones de cielo parcialmente nuboso y temperaturas que rondarán los 16°C hacia el final del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 16 km/h, manteniendo un ambiente algo fresco. Es importante mencionar que las condiciones siguen sin precipitaciones, y la humedad continuará estable.