Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima hoy

Para este jueves 25 de diciembre de 2025, el clima en Neuquén se presentará con un cielo parcialmente nuboso durante toda la jornada. Las temperaturas comenzarán con un mínimo de 4.9°C en la mañana, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. La humedad se mantendrá en un nivel confortable, sin grandes variaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Hacia la tarde, Neuquén experimentará temperaturas que se acercarán a los 17°C, generando una sensación térmica agradable. Se recomienda aprovechar este momento del día para actividades al aire libre, teniendo en cuenta que los vientos serán suaves, rondando los 27 km/h en sus picos más altos. Al caer la noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto, aunque sin probabilidades significativas de precipitación.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 06:47 y se ocultará a las 18:16. Estos horarios son ideales para planificar actividades diarias, considerando los cambios de luz natural.