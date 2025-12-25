Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

El clima hoy

Condiciones meteorológicas para la mañana en Río Negro

El clima en Río Negro durante la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilan entre los 6.8°C y los 17.1°C, ofreciendo una mañana relativamente fresca. La humedad se mantiene alrededor del 82%. Se espera que el viento sople con una velocidad media de 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde y hasta la noche, el cielo continuará parcialmente nuboso aunque las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando máximas de 17.1°C. Los vientos seguirán siendo un factor importante durante todo el día, manteniendo una velocidad de 22 km/h. Las condiciones se mantendrán secas sin probabilidades significativas de precipitación, permitiendo disfrutar de la noche al aire libre en Rio Negro.

Observaciones astronómicas

El amanecer en Río Negro está pronosticado para las 08:33, mientras que el atardecer será a las 17:51, brindando a los residentes un poco más de nueve horas de luz diurna. También puede ser una buena noche para la observación de la luna que saldrá a las 16:59 y se pondrá a las 08:09 del día siguiente.