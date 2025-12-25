Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima diario

El Clima en Salta esta Mañana

Esta mañana en Salta iniciará con un cielo despejado y una temperatura mínima entorno a los 3.4°C. Con una humedad promedio del 91% a lo largo de la jornada, el clima se mantendrá agradable. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 9 km/h, lo que permitirá disfrutar de un inicio del día apacible.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde, el clima seguirá sin nubosidad significativa, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.2°C. Esta condición se extenderá hacia la noche, marcando un día óptimo para actividades al aire libre. Aunque la posibilidad de precipitaciones es nula, se recomienda llevar abrigo ligero por la noche ya que el fresco podría ser perceptible.

Observaciones astronómicas

El amanecer se producirá a las 08:03, mientras que el atardecer está previsto para las 18:40. Aprovecha la duración extendida de la luz solar para realizar tus actividades diarias.