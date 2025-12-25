Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

En San Juan, el día comienza con un clima que promete ser mayormente despejado. Las temperaturas matutinas oscilarán entre 9.2°C y 20.4°C, destacando la agradable suavidad que acompaña a las primeras horas del día. No se esperan precipitaciones, así que los habitantes pueden disfrutar el aire fresco sin preocuparse por la lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Al avanzar hacia la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, manteniendo una temperatura máxima que alcanzará los 20.4°C. Aunque el ambiente seguirá siendo mayormente seco, se recomienda a las personas mantener la hidratación constante debido al nivel de humedad que podría llegar al 45%. Los vientos soplarán a una velocidad moderada, alcanzando hasta los 11 km/h, lo que dará una sensación de frescura durante el transcurso del día.