Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Pronóstico diario

Canal 26
jueves, 25 de diciembre de 2025, 06:02

Pronóstico del tiempo para hoy en San Juan

En San Juan, el día comienza con un clima que promete ser mayormente despejado. Las temperaturas matutinas oscilarán entre 9.2°C y 20.4°C, destacando la agradable suavidad que acompaña a las primeras horas del día. No se esperan precipitaciones, así que los habitantes pueden disfrutar el aire fresco sin preocuparse por la lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Al avanzar hacia la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, manteniendo una temperatura máxima que alcanzará los 20.4°C. Aunque el ambiente seguirá siendo mayormente seco, se recomienda a las personas mantener la hidratación constante debido al nivel de humedad que podría llegar al 45%. Los vientos soplarán a una velocidad moderada, alcanzando hasta los 11 km/h, lo que dará una sensación de frescura durante el transcurso del día.