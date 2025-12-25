Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima y pronóstico

Durante la mañana de hoy en San Luis, el clima presentará cielo ligeramente nuboso con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 7.5°C. No se esperan precipitaciones en este horario, lo que favorecerá las actividades al aire libre. Los vientos soplarán con una velocidad de hasta 10 km/h, generando un ambiente fresco, pero sin llegar a ser molesto.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, se anticipa un aumento de la nubosidad, pero las temperaturas lograrán alcanzar un máximo de 17.7°C, creando una tarde agradable para disfrutar al aire libre. Al llegar la noche, el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Aunque no se esperan lluvias, la humedad presentará un incremento, alcanzando un nivel del 66%, lo que podría generar una sensación térmica un poco más fría. Los vientos se incrementarán ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Con base en el pronóstico, se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura del día. Además, portar una chaqueta ligera por la noche será una buena opción debido al aumento de la humedad. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, es aconsejable mantenerse informado sobre modificaciones meteorológicas en tiempo real para evitar sorpresas.