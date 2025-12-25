Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Estado del clima

Condiciones climáticas para hoy en Santa Cruz

Para este jueves, el clima en Santa Cruz presenta un día con cielos que serán parcialmente nubosos durante las horas de la mañana. La temperatura mínima que esperamos es de 3.4°C. El viento alcanzará una velocidad media de hasta 25 km/h, lo que puede hacer que las sensaciones térmicas sean más bajas. Es un buen día para abrigarse adecuadamente si planeas actividades al exterior.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares con tendencia a mantenerse parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas podrían subir ligeramente hasta los 7.3°C. No se esperan precipitaciones significativas, dado que la cantidad de lluvia total está prevista en 0 mm.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de diciembre de 2025

El amanecer está programado para las 09:40, mientras que el atardecer se producirá a las 17:34. Aprovecha las horas de luz natural para tus actividades diarias.