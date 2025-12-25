Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima y Tiempo

Pronóstico del tiempo para la mañana en Santa Fe

Para la mañana de este jueves 25 de diciembre de 2025, Santa Fe comenzará el día con cielos parcialmente nubosos. Las condiciones climáticas se esperan que sean estables, con temperaturas mínimas situándose alrededor de los 7.9°C. No se anticipan precipitaciones significativas durante estas horas, permitiendo una mañana clara para quienes deben salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, las temperaturas se elevarán alcanzando un máximo cercano a los 18.5°C, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que habrá vientos moderados soplando a una velocidad media de 22 km/h, por lo que se recomienda estar preparado para algunas ráfagas intermitentes. A medida que avanza la noche, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, sin probabilidades de lluvia, garantizando una noche fresca y sin mayores sorpresas meteorológicas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas para esta jornada, el sol en Santa Fe tendrá su salida a las 07:59 y se pondrá a las 18:06. Estas horas permiten un hermoso amanecer y un atardecer que se podrá disfrutar sin contratiempos importantes.