Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima Diario

Hoy en Santiago Del Estero, el clima mostrará algunas variaciones a lo largo del día. Por la mañana, el cielo se verá parcialmente nublado con temperaturas mínimas de 11.9°C. Esperamos una sensación térmica que ronda los 53.5°F, lo que sugiere llevar una capa ligera.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde y noche, la temperatura alcanzará un máximo de 22°C. El cielo seguirá mostrando algunas nubes, sin embargo, no hay precipitaciones esperadas. Los vientos serán moderados con una velocidad máxima de 26 km/h. La humedad relativa será del 63%, ofreciendo una noche agradable para las actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas indican que el sol saldrá a las 08:04 y se pondrá a las 18:29, brindando aproximadamente diez horas y 25 minutos de luz solar. La fase lunar será un creciente, añadiendo encanto al cielo nocturno para las observaciones estelares.