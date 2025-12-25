Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 25 de diciembre de 2025

Clima del día

Pronóstico del clima para esta mañana en Tierra Del Fuego

Esta mañana en Tierra Del Fuego, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas acercándose a -0.6°C. El día comenzará sin lluvias, pero la humedad estará en niveles altos, alcanzando el 96%. El viento soplará con una velocidad moderada de hasta 11 km/h, proporcionando una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares. Las temperaturas máximas rondarán los 2.9°C, ofreciendo un clima fresco y estable a lo largo del día. La probabilidad de precipitaciones es baja, situándose cerca del 0%, lo que asegura una tarde y noche sin lluvias. Además, el viento se incrementará ligeramente en velocidad, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h, pero aún manteniéndose en niveles manejables.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 25 de diciembre de 2025

Para quienes disfruten de las observaciones astronómicas, el amanecer se producirá a las 09:54 y el atardecer se espera alrededor de las 17:12. Un día perfecto para admirar los cielos si las condiciones nubosas lo permiten.