Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Pronóstico Diario

Para la mañana de este miércoles 31 de diciembre de 2025, el clima en Catamarca mostrará un cielo parcialmento nuboso. Las temperaturas se moverán desde una mínima de 6.4°C hasta alcanzar un máximo de alrededor de 23.7°C. La humedad se espera que ronde un valor bajo del 37%, haciendo la jornada más seca de lo común para esta época del año. Los vientos percibidos tendrán una velocidad promedio de 21 km/h, ofreciendo un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Ya en las horas de la tarde y noche, el día continuará con condiciones similares. Se mantendrá una temperatura agradable, no superando los 23.7°C y sin precipitaciones significativas en el horizonte. Se prevé un viento máximo con rachas de hasta 33 km/h, lo que podría brindar cierto frescor a quienes estén en el exterior. La jornada cerrará sin grandes cambios climáticos, ideal para disfrutar de un paseo vespertino.

Observaciones astronómicas: Catamarca nos ofrecerá un amanecer civil a las 08:12 y el anochecer civil tiene lugar a las 18:33, regalando horas extendidas de sol en un día maravilloso.