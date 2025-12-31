Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Pronóstico Diario

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 31 de diciembre de 2025, 06:01

Para la mañana de este miércoles 31 de diciembre de 2025, el clima en Catamarca mostrará un cielo parcialmento nuboso. Las temperaturas se moverán desde una mínima de 6.4°C hasta alcanzar un máximo de alrededor de 23.7°C. La humedad se espera que ronde un valor bajo del 37%, haciendo la jornada más seca de lo común para esta época del año. Los vientos percibidos tendrán una velocidad promedio de 21 km/h, ofreciendo un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Ya en las horas de la tarde y noche, el día continuará con condiciones similares. Se mantendrá una temperatura agradable, no superando los 23.7°C y sin precipitaciones significativas en el horizonte. Se prevé un viento máximo con rachas de hasta 33 km/h, lo que podría brindar cierto frescor a quienes estén en el exterior. La jornada cerrará sin grandes cambios climáticos, ideal para disfrutar de un paseo vespertino.

Observaciones astronómicas: Catamarca nos ofrecerá un amanecer civil a las 08:12 y el anochecer civil tiene lugar a las 18:33, regalando horas extendidas de sol en un día maravilloso.