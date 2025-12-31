Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025
Pronóstico del tiempo en la mañana
Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima promete ser un tanto cambiante. Desde temprano, nos encontraremos con un cielo despejado, sin precipitaciones en el horizonte. Las temperaturas mínimas arrancarán en 8.6°C, ofreciendo un inicio de día fresco.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Por la tarde, las temperaturas ascenderán hasta alcanzar los 16°C, con vientos que podrían llegar a los 12 km/h. El ambiente se mantendrá con escasas nubes, permitiendo algunas horas de sol. En la noche, el cielo se mantendrá claro, ideal para quienes deseen observar el firmamento.
Se recomienda llevar un abrigo ligero para el inicio del día, aunque durante la tarde no será necesario.