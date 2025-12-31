Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Clima en Córdoba

En Córdoba, el clima durante la mañana estará marcado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, creando un ambiente relativamente fresco para los habitantes de la ciudad. La probabilidad de precipitación es baja en esta parte del día, así que no se espera lluvia significativa en esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Al avanzar hacia la tarde, la temperatura alcanzará su pico con un máximo de 21.9°C. El cielo continuará con algunas nubes, aunque el sol se dejará ver por momentos. En cuanto al viento, se espera que sople a una velocidad moderada de aproximadamente 19 km/h, brindando cierto alivio entre las horas de más calor. Hacia la noche, se mantendrán estas condiciones, con temperaturas que comienzan a descender nuevamente. Sin embargo, la humedad alcanzará un porcentaje máximo del 54%, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas en ciertos lugares.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 31 de diciembre de 2025

Las condiciones astronómicas para hoy son también relevantes para quienes gustan de observar los astros. La salida del sol está programada para las 08:12 horas, mientras que la puesta del sol será a las 18:21 horas, ofreciendo un día con luz solar precioso para disfrutar de actividades al aire libre en Córdoba.