Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Estado del tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en Corrientes

Hoy en Corrientes el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso, sin indicios de precipitaciones. Las temperaturas variarán entre una mínima de 8.2°C durante la madrugada y alcanzarán un máximo de 18.8°C al mediodía. La sensación general será de una jornada agradable, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A lo largo de la tarde y noche en Corrientes, la temperatura tenderá a descender levemente al caer el sol, pero se mantendrá en rangos confortables. La humedad relativa será moderada, oscilando en torno al 70%, y los vientos soplarán desde el este a una velocidad media de 12 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Se recomienda llevar protección solar durante las horas de mayor exposición al sol, a pesar de la nubosidad parcial. Para aquellos con planes al aire libre, una chaqueta ligera será suficiente para disfrutar de la noche sin problemas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 31 de diciembre de 2025

El sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. La duración total del día será de aproximadamente 10 horas y 26 minutos.