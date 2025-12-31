Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

miércoles, 31 de diciembre de 2025

Previsión matutina para Jujuy

Para la mañana en Jujuy, se espera un clima nuboso con intervalos de sol. Las temperaturas mínimas serán de 4.2°C, lo que requerirá un abrigo ligero al salir de casa. No hay probabilidad de precipitación durante esta parte del día, y el viento soplará a una velocidad máxima de 10 km/h, lo que puede generar una sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Por la tarde, el tiempo continuará con nubes intermitentes, pero la temperatura alcanzará su pico máximo en 18.4°C, ideal para actividades al aire libre. Durante la noche, las condiciones nubosas persistirán y las temperaturas descenderán gradualmente. Aunque no se esperan lluvias, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 13 km/h, aumentando así la sensación de frescura.