Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Clima Diario

Este miércoles 31 de diciembre de 2025, el clima en La Pampa se presenta parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, proporcionando un inicio de día fresco. Sin precipitaciones esperadas, los pampeanos podrán disfrutar de actividades al aire libre, con vientos suaves que alcanzan una velocidad máxima de hasta 14 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde y la noche, el cielo se mantiene parcialmente cubierto, pero las temperaturas subirán hasta un máximo de 18.4°C. El viento continuará azotando ligeramente, alcanzando los 18 km/h como su mayor velocidad gust. Aunque la humedad será moderada, se espera que oscile entre valores dentro de lo cómodo para la época.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 31 de diciembre de 2025

Las observaciones astronómicas nos indican que el sol hará su aparición a las 08:25 y se ocultará a las 18:08. Mientras tanto, la luna, en una fase creciente, saldrá a las 17:21 y se pondrá al día siguiente a las 07:59.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Se sugiere a la población llevar una chaqueta ligera si tienen planeado salir durante las primeras horas de la mañana. Además, será un buen momento para realizar paseos al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones para protegerse del viento.