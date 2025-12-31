Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Clima de hoy

En La Rioja, este miércoles 31 de diciembre de 2025, el día comenzará con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 6°C, con una humedad constante en torno al 40%. A lo largo del día, una ligera brisa acompañará el cotidiano, con vientos que alcanzarán un máximo de 10 km/h. La sensación térmica matutina será suave, y se apreciará un aumento gradual hacia el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, las nubes seguirán presentes con intervalos de soleado. Las temperaturas experimentarán un notable ascenso, alcanzando máximas de 21.1°C. Con un índice de humedad del 70%, el ambiente será cálido pero agradable. Se recomienda a los habitantes y visitantes disfrutar de las actividades al aire libre con precaución debido a la exposición al sol.

Hacia la noche, las condiciones permanecerán similares, con un descenso de la temperatura hacia valores más templados. El cielo despejado permitirá disfrutar de una hermosa vista astronómica, ideal para observar la fase creciente de la luna. La humedad nocturna descenderá a un 66%, ofreciendo un ambiente confortable para terminar el día.

Clima es la palabra que define a este día en La Rioja, un clima cambiante pero controlado que nos acompaña en este último día del año.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 31 de diciembre de 2025

El sol aparecerá en el horizonte a las 07:47 y se despedirá del cielo a las 18:35. Mientras tanto, la luna ofrecerá un espectáculo etéreo al elevarse a las 17:55.

La naturaleza nos regala un día perfecto para contemplar y disfrutar de sus múltiples facetas climáticas y astronómicas.