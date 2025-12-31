Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Clima diario

En Mendoza, el clima esta mañana presentará condiciones mayormente nubladas, con temperaturas mínimas alrededor de 6.6°C. Si bien no se anticipan precipitaciones, la humedad máxima alcanzará un 62%, lo que podría crear una sensación térmica un poco más fría. Los vientos soplarán desde el este, alcanzando una velocidad máxima de 13 km/h, generando un aire fresco durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que avance el día, se espera que las condiciones mejoren ligeramente por la tarde, aunque seguirán el típico patrón de cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas podrían escalar hasta los 17.5°C hacia la tarde, proporcionando un clima más agradable para las actividades al aire libre. Para la noche, no se esperan cambios significativos en el estado general del tiempo. La humedad podría descender ligeramente, haciendo de la experiencia nocturna algo más cómoda. El viento podría persistir con una velocidad leve de 12 km/h, lo que no debería presentar inconvenientes en las actividades nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 31 de diciembre de 2025

El amanecer en Mendoza está previsto para las 8:34 a.m., ofreciendo una hermosa luz matutina apenas pasada la hora del desayuno. El ocaso, por su parte, será a las 6:35 p.m., marcando el inicio de una larga noche veraniega. Sin lugar a duda, estos horarios ofrecen la oportunidad perfecta para disfrutar de un día completo de actividades.