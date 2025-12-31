Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Clima local

Hoy en Neuquén, el clima será parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, lo que sugiere un inicio de día fresco. Se espera que los vientos alcancen una velocidad promedio de 13 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h. Por lo tanto, es recomendable abrigarse adecuadamente si planea salir.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y noche, Neuquén experimentará un clima similar, con temperaturas que llegan a un máximo de 17°C. La humedad relativa estará en su máximo, alcanzando un nivel del 75%, lo que podría provocar una sensación térmica más cálida. Los vientos continuarán durante la tarde y noche, con una media de aproximadamente 13 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvias es baja, lo cual es ideal para actividades al aire libre.