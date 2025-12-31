Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

miércoles, 31 de diciembre de 2025, 06:02

En Río Negro, el día comienza con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán alrededor de los 6.8°C, ideales para disfrutar de una mañana fresca y ligera. El clima invita a considerar una chaqueta ligera al salir, ya que el viento podrá alcanzar ráfagas de hasta 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Durante la tarde, las temperaturas máximas rondarán los 17.1°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Es un buen momento para actividades al aire libre siempre considerando los niveles de humedad que oscilarán en torno al 82%. Al caer la noche, el viento amainará un poco, reduciéndose a una media más calma, permitiendo una noche serena y apacible.

Recuerde siempre estar pendiente de los cambios meteorológicos y tomar precauciones necesarias para su seguridad.

