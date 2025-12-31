Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Clima hoy

Pronóstico del tiempo para la mañana en Salta

Este miércoles en Salta, el tiempo mostrará un cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 3.4°C y se espera que el clima alcance máximas de hasta 21.2°C. Se prevén vientos moderados con una velocidad máxima de hasta 8 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescor durante el amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas en esta franja horaria seguirán siendo agradables, y aunque bajará un poco la temperatura al anochecer, la sensación será agradable para actividades al aire libre. La velocidad del viento podría alcanzar un máximo de 9 km/h, manteniendo el ambiente ventilado, pero sin generar mayores incomodidades.

Observaciones astronómicas

A las 8:03 am, se espera el amanecer en Salta, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:40 pm. Estos horarios nos permitirán disfrutar de unas 10 horas y 37 minutos de luz solar en este día de diciembre, ideal para aprovechar las actividades bajo el sol.