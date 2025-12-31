Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Clima hoy

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 31 de diciembre de 2025, 06:03

Pronóstico del tiempo para la mañana en Salta

Este miércoles en Salta, el tiempo mostrará un cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en torno a los 3.4°C y se espera que el clima alcance máximas de hasta 21.2°C. Se prevén vientos moderados con una velocidad máxima de hasta 8 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescor durante el amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas en esta franja horaria seguirán siendo agradables, y aunque bajará un poco la temperatura al anochecer, la sensación será agradable para actividades al aire libre. La velocidad del viento podría alcanzar un máximo de 9 km/h, manteniendo el ambiente ventilado, pero sin generar mayores incomodidades.

También podría interesarte
Cortes masivos de luz afectan a miles de familias del AMBA en vísperas de Año Nuevo: las zonas perjudicadas en plena ola de calor

Cortes masivos de luz afectan a miles de familias del AMBA en vísperas de Año Nuevo: las zonas perjudicadas en plena ola de calor

Alumnas de colegios secundarios de Salta explotadas sexualmente: eran “descartadas” cuando cumplían 18 años y ya hay 33 víctimas

Alumnas de colegios secundarios de Salta explotadas sexualmente: eran “descartadas” cuando cumplían 18 años y ya hay 33 víctimas

Observaciones astronómicas

A las 8:03 am, se espera el amanecer en Salta, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:40 pm. Estos horarios nos permitirán disfrutar de unas 10 horas y 37 minutos de luz solar en este día de diciembre, ideal para aprovechar las actividades bajo el sol.