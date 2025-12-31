Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Temperatura actual

Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 31 de diciembre de 2025, 06:03

En San Juan, la mañana comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 9.2°C, mientras que la humedad alcanzará alrededor del 45%. Los vientos podrían alcanzar los 11 km/h, creando una sensación de frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, se espera que las temperaturas suban hacia un máximo de 20.4°C. El cielo mantendrá su condición de estar parcialmente nuboso, y los vientos podrían incrementarse hasta 17 km/h. La posibilidad de precipitaciones es baja, manteniéndose en un 0%, lo que promete una noche serena bajo cielos mayormente despejados.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 08:29 y el atardecer a las 18:37. Este patrón asegura una duración de luz diurna que permite disfrutar del aire libre durante las últimas horas del año.