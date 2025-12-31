Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Temperatura actual

En San Juan, la mañana comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de aproximadamente 9.2°C, mientras que la humedad alcanzará alrededor del 45%. Los vientos podrían alcanzar los 11 km/h, creando una sensación de frescura en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, se espera que las temperaturas suban hacia un máximo de 20.4°C. El cielo mantendrá su condición de estar parcialmente nuboso, y los vientos podrían incrementarse hasta 17 km/h. La posibilidad de precipitaciones es baja, manteniéndose en un 0%, lo que promete una noche serena bajo cielos mayormente despejados.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en observaciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 08:29 y el atardecer a las 18:37. Este patrón asegura una duración de luz diurna que permite disfrutar del aire libre durante las últimas horas del año.