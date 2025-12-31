Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025
Clima Actual
El clima en Santa Cruz hoy promete ser bastante variable. Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con una temperatura máxima de 7.3°C. La humedad relativa máxima alcanzará el 95%, ofreciendo una sensación de humedad considerable. La velocidad del viento tendrá picos de hasta 25 km/h, favoreciendo una sensación térmica más fría de lo que el termómetro indica.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Ya hacia la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares. Las nubes continuarán presentes, creando una capa que evitará que el termómetro se dispare. Las temperaturas descenderán ligeramente con mínimas de 3.4°C. Los vientos seguirán soplando moderadamente, con posibles ráfagas intensificándose hasta 22 km/h, lo que podría provocar una sensación térmica más baja en las áreas expuestas.