Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Clima Actual

miércoles, 31 de diciembre de 2025, 06:03

El clima en Santa Cruz hoy promete ser bastante variable. Durante la mañana, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con una temperatura máxima de 7.3°C. La humedad relativa máxima alcanzará el 95%, ofreciendo una sensación de humedad considerable. La velocidad del viento tendrá picos de hasta 25 km/h, favoreciendo una sensación térmica más fría de lo que el termómetro indica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Ya hacia la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares. Las nubes continuarán presentes, creando una capa que evitará que el termómetro se dispare. Las temperaturas descenderán ligeramente con mínimas de 3.4°C. Los vientos seguirán soplando moderadamente, con posibles ráfagas intensificándose hasta 22 km/h, lo que podría provocar una sensación térmica más baja en las áreas expuestas.