Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

Clima diario

El tiempo en Santa Fe durante la mañana

Durante la mañana de este miércoles, el clima en la ciudad de Santa Fe estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas llegarán a los 7.9°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo de alrededor del 85%. No se esperan precipitaciones en la mañana, ofreciendo un inicio de día tranquilo para los santafecinos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A lo largo de la tarde y la noche, la temperatura máxima alcanzará los 18.5°C. Se mantendrán condiciones similares con un cielo parcialmente nuboso. El viento será leve, con ráfagas que no superarán los 21 km/h. Aunque el día no presentará lluvias, la humedad continuará siendo notable. Estas condiciones lo hacen ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias frente a los niveles de humedad.