Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este miércoles 31 de diciembre de 2025

El tiempo hoy

Pronóstico del tiempo para hoy en Tierra Del Fuego

En Tierra del Fuego, el clima de esta mañana comenzará con un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas mínimas rondarán los -0.6°C, mientras que las máximas llegarán hasta los 2.9°C. La humedad se mantendrá en un 96%, con una probabilidad de precipitaciones menor al 1%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 17 km/h, manteniendo una brisa suave pero persistente a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y noche, se prevé que el cielo se mantenga mayormente nuboso, aunque sin grandes cambios en las temperaturas. Los vientos aumentarán ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h. A pesar de la densidad de nubes, no se espera lluvias significativas, pero el viento podría traer un leve descenso térmico.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 31 de diciembre de 2025

El amanecer en Tierra del Fuego será a las 09:54 am, y el sol se pondrá a las 17:12 pm, dándonos unas escasas 7 horas y 18 minutos de luz solar. Aprovecha al máximo estas horas para realizar actividades al aire libre.